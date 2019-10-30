- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، في قصر البحر، مع الدكتور توماس كينيدي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "رايثيون" الأمريكية المتخصصة في صناعات الأنظمة الدفاعية المتطورة، سبل تنمية التعاون.
وخلال اللقاء تم التطرق إلى إمكانات تنمية التعاون وفرصه بين شركة "رايثيون" ونظيراتها من الشركات المتخصصة والمؤسسات المعنية بهذا القطاع الحيوي المهم في الإمارات بما يخدم تعزيز وتطوير صناعاتها الوطنية.
وحضر اللقاء، الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يبحث مع رئيس شركة "رايثيون" الأمريكية تنمية التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.