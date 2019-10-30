محمد بن زايد يبحث مع رئيس شركة "رايثيون" الأمريكية تنمية التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، في قصر البحر، مع الدكتور توماس كينيدي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة "رايثيون" الأمريكية المتخصصة في صناعات الأنظمة الدفاعية المتطورة، سبل تنمية التعاون.



وخلال اللقاء تم التطرق إلى إمكانات تنمية التعاون وفرصه بين شركة "رايثيون" ونظيراتها من الشركات المتخصصة والمؤسسات المعنية بهذا القطاع الحيوي المهم في الإمارات بما يخدم تعزيز وتطوير صناعاتها الوطنية.

وحضر اللقاء، الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.



