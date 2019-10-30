اشتباكات بين الجيش السوري وقوات تركية في رأس العين

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/10/30 06:59 م بتوقيت أبوظبي
الجيش السوري ينتشر في قرى شمالي الحسكة
قالت وسائل إعلام سورية رسمية، الأربعاء، إن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش السوري وقوات تركية في ريف مدينة رأس العين الحدودية.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" في الحسكة بأن إرهابيي ومرتزقة تابعين للقوات التركية استهدفوا بسلاح المدفعية منازل الأهالي في قرية تل الورد بريف رأس العين الجنوبي الشرقي.
وذكر المراسل أن القوات التركية احتلت قريتي المحمودية والدربو بريف رأس العين، مشيرا إلى حركة نزوح كبيرة للأهالي من ريف تل تمر نتيجة العدوان التركي.
كانت القوات السورية قد تقدمت بناءً على اتفاق مع الأكراد للتمركز في مواقع بالمنطقة.
وأمس الثلاثاء، وقعت اشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية والفصائل الموالية لها جنوب مدينة رأس العين، رافقها قصف وتحليق لطائرات حربية تركية في سماء المنطقة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاشتباكات تتواصل بوتيرة عنيفة على محور الأسدية جنوب مدينة رأس العين، حيث أصيب 6 عناصر من الجيش السوري بقصف مدفعي تركي على المنطقة.
كما أعلن المرصد مقتل قيادي في فصيل "فيلق المجد" الموالي لتركيا وأصيب أكثر من 7 آخرين بجراح متفاوتة، جراء انفجار لغم بسيارة تابعة لهم على محور تل أبيض شمال مدينة الرقة.
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