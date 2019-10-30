إدراج 28 فردا وكيانا إيرانيا بقوائم الإرهاب الخليجية والأمريكية

أصدرت رئاسة أمن الدولة السعودية وشركائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الأربعاء، بيانا صنف بشكل مشترك شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية لمليشيا الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.



واستهدف المركز كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي، في خطوة نحو تعطيل منسّق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل الإرهاب.

ويأتي التصنيف الإرهابي لتلك الكيانات في ظل الموقف الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطقة.

ويشمل القرار تجميد جميع أصول الأسماء المصنفة الـ28، كما يحظر على جميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بالأسماء المصنفة، وهي على النحو التالي:

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قوات المقاومة الإيرانية الباسيج ومؤسسة باسيج التعاونية وبنك مهـر غير الربحي، وبنك ملة، وشركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات، وشركة الاستثمارات الإيرانية تادبير جان عطية.

كما شملت قوائم الإرهاب أيضا شركة نيجن ساهل للاستثمارات الملكية، ومجموعة اقتصاد مهر المالية، وشركة تكنوتار الهندسية، وشركة تكتر للاستثمار، وشركة إيران لصناعة الجرارات، وشركة إيران لتطوير مناجم الزنك، وشركة قشم للصهر والتخفيض.

وضمت القائمة أيضا شركة بندر عباس لإنتاج الزنك، وشركة زانجان لإنتاج الحمض، والشركة الإيرانية للمحفزات الكيميائية، وشركة أصفهان مباركة للحديد، وشركـة أنديشه مهفاران للاستثمار، والبنك الفارسي، وبنك سينا للتمويل والائتمان، ومجموعة باهمان.

وشملت القوائم أيضا أسماء محسن الزيدي، يوسف هاشم، محمد عبدالهادي فرحات، عدنان حسين كوثراني، جواد نصرالله، وقاسم عبدالله علي.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية إدراج ٢١ كيانا و٤ أشخاص على قوائم الإرهاب بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وواشنطن.