الخارجية الكويتية تدرج 21 كياناً و 4 أفراد على قوائم الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

الخليج 365

أعلنت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة في وزراة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن قرار بإدراج 21 كيان و 4 أفراد على قائمة الإرهاب، وذلك ضمن جهود دولة الكويت في مكافحة الإرهاب وملاحقة مصادر تمويله.

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وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، إن الإجراء اتُخذ بالشراكة مع الولايات المتحدة، الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع السعودية، إضافةً إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب، الإمارات، والبحرين، والكويت، وعمان، وقطر.

وأضافت أن هذه الإجراءات تعد استكمالاً للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الارهاب، تأكيداً لحرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة، لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول الأعضاء في المركز.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور الكويت، وقوانينها وأنظمتها المحلية، من خلال الجهات المعنية في الدولة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.