رئاسة الجمهورية في لبنان تؤكد قبول استقالة سعد الحريري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت رئاسة الجمهورية في لبنان قبول استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة.



وأعلن حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر أن الرئيس ميشال عون أعرب شكره للحريري والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة.

وكان الحريري قدم أمس الثلاثاء كتاب استقالته إلى عون لاقتناعه "بضرورة إحداث صدمة إيجابية وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات".

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وكان رئيس الوزراء المستقيل حذر أمس من أن لبنان قد وصل إلى "طريق مسدود" بعد 13 يوماً من احتجاجات شعبية غير مسبوقة عمّت المناطق اللبنانية كافة.

واندلعت الاحتجاجات بعدما أعلنت الحكومة عن نيتها فرض أسعار على المكالمات الهاتفية من خلال خدمات رسائل الإنترنت المجانية مثل تطبيق "واتساب".

ومنذ ذلك الحين، خرج الآلاف من المواطنين إلى شوارع بيروت ومدن أخرى في البلاد مطالبين باستقالة الحكومة وتدابير ضد الفساد وتدهور الوضع الاقتصادي.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، أعلن الحريري ورقة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب الشارع. كما دعا الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة له إلى إعادة النظر بالواقع الحكومي.

لكنّ المتظاهرين اعتبروا أن ورقة الإصلاحات جاءت متأخرة ولا تلبي طموحاتهم وواصلوا قطع الطرق والمطالبة برحيل كافة مكونات الطبقة السياسية، وغداة الاستقالة، بدت معالم المرحلة المقبلة غامضة تماماً.