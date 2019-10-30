شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدعو إلى تقديم مساعدة عاجلة للبلدان الأفريقية المتضررة من الفيضانات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى تقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين في الصومال والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا، إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها تلك الدول، ما أسفرت عن فيضانات وإنهيارات أرضية تسببت في وقوع دمار هائل وخسائر فادحة في الأرواح، الأمر الذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان في تلك البلدان الأربعة.

وأعرب أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين، عن أسفه على ما تعرضت له تلك الدول الأفريقية الأربعة، مناشدًا الأطراف المعنية في مجال العمل الإنساني وجميع الدول الأعضاء في المنظمة إلى المبادرة على وجه السرعة وتقديم مساعدتهم على مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الطينية القاتلة.