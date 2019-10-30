اعلن رئيس مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي انه "اذا لم يجر تحقيق ما كنا نتطلع اليه في المفاوضات خلال فترة الشهرين التي حددناها بعد الخطوة الثالثة فاننا سنتخذ الخطوة الرابعة من خفض التزاماتنا النووية في الموعد المحدد"، مشيراً إلى ان "هناك لجنة مسؤولة عن دراسة خفض الالتزامات في الخطوة الرابعة".
ولفت إلى أنه "اذا لم يتحقق ما كنا نتطلع اليه في المفاوضات خلال فترة الشهرين التي حددناها بعد الخطوة الثالثة فاننا سنتخذ الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات النووية في الموعد المحدد ".
كانت هذه تفاصيل خبر واعظي: اذا لم تتحقق مطالب ايران فاننا سنواصل خفض التزاماتنا النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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