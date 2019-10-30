واعظي: اذا لم تتحقق مطالب ايران فاننا سنواصل خفض التزاماتنا النووية

اعلن رئيس مكتب الرئيس الايراني ​محمود واعظي​ انه "اذا لم يجر تحقيق ما كنا نتطلع اليه في المفاوضات خلال فترة الشهرين التي حددناها بعد الخطوة الثالثة فاننا سنتخذ الخطوة الرابعة من خفض التزاماتنا النووية في الموعد المحدد"، مشيراً إلى ان "هناك لجنة مسؤولة عن دراسة خفض الالتزامات في الخطوة الرابعة".

ولفت إلى أنه "اذا لم يتحقق ما كنا نتطلع اليه في المفاوضات خلال فترة الشهرين التي حددناها بعد الخطوة الثالثة فاننا سنتخذ الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات النووية في الموعد المحدد ".