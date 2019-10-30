أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "​تركيا​ ستوسع المنطقة الآمنة في ​سوريا​ باتفاق مع ​واشنطن​ إذا تطلبت الضرورة ذلك"، مؤكدا "استعداد تركيا لإطلاق عملية عسكرية جديدة ضد المسلحين ​الأكراد​".

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كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: سنوسع المنطقة الآمنة في سوريا وسنطلق عملية عسكرية جديدة إذ لزم الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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