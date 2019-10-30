المخبر عن مكان البغدادي قد يحصل على مكافأة كبيرة









اسماء السيد - واشنطن: ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء أنه من المرجح أن يحصل العميل المتخفي الذي قدم معلومات مهمة أدت إلى العثور على مخبأ زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها.

وقالت الصحيفة ان العميل كان عضوا في تنظيم داعش وسهّل تحركات البغدادي في سوريا، وساعد على الإشراف على مخبئه في سوريا.

وقتلت القوات الأميركية الخاصة البغدادي في غارة على مخبئه ليل السبت الاحد، بحسب ما افادت السلطات الأميركية.

وقالت الصحيفة إن المخبر كان موجودا وقت الغارة، وتم إخراجه وعائلته من المنطقة بعد يومين.

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ومن المرجح أن يحصل الرجل الذي لم تكشف عن هويته، على المكافأة البالغة 25 مليون دولار أو على جزء منها.

وإلى جانب تحركات البغدادي، كان المخبر على علم بتفاصيل مخبأ البغدادي غرفة غرفة، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن الاستخبارات الكردية هي التي عثرت على المخبر الذي وصفه مسؤول بأنه من العرب السنة وانقلب على التنظيم المتشدد بعد أن قتل أحد اقاربه.

وبعد ذلك حول الأكراد اسمه على الأميركيين الذين امضوا أسابيع في التحقق من مصداقيته قبل أن يغتنموا الفرصة خلال الشهر الماضي ويشنوا الغارة على مخبأ البغدادي، بحسب الصحيفة.