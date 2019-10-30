إضراب يشل أكثر من مئة سفارة وقنصلية إسرائيلية









اسماء السيد - القدس: أغلقت أكثر من مائة سفارة وقنصلية إسرائيلية في العالم أبوابها الأربعاء بعد أن بدأ دبلوماسيون إسرائيليون إضرابا مفتوحا احتجاجا على ظروف عملهم.

وشرع الدبلوماسيون في إضرابهم في أعقاب نزاع طويل الأمد بينهم وبين وزارة المالية التي غيرت من جانب واحد قواعدها المتعلقة بتسديد نفقات الترفيه عن الضيوف الرسميين.

وقالت نقابة موظفي وزارة الخارجية في بيان "نحن مضطرون لإغلاق مكاتب التمثيل الدبلوماسي في العالم اعتبارا من اليوم 30 أكتوبر".

وأضاف البيان "لن يتم تقديم أي خدمة للجمهور ولن يسمح بدخول الوفود".

وقال السفير الإسرائيلي في بلجيكا إيمانويل ناتشون "يتمحور الخلاف حول الطلب من الخزانة بتقديم الإيصالات الخاصة بمصاريف الترفيه".

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وأكد لراديو إسرائيل العام "سفارتنا مغلقة مثل بقية السفارات الإسرائيلية في العالم".

وأضاف ناتشون "عندما تستضيف شخصا ما في منزلك وتدعوه للعشاء أو إلى نشاط آخر، لا يمكن دائما أن تقدم إيصال بكل شيء".

وتابع "هم بحاجة إلى أن يثقوا بنا عندما نعلن عن مثل هذه النفقات".

وأفادت صحيفة غلوبس المالية اليومية في إسرائيل الشهر الماضي عن معاناة وزارة الخارجية من أزمة عميقة بعد التخفيضات المتكررة لميزانيتها.

وبحسب الصحيفة فإن المحاسب العام للوزارة أمر المبعوثين بوقف جميع رحلات العمل والترفيه وإنهاء العمل الإضافي للموظفين المحليين".