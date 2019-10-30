شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"دفاع النواب": صحوه أجهزة الأمن والضربات الاستباقية جففت منابع الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف خلف الله فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن العمليه التي قامت بها وزارة الداخليه فى سيناء، والعناصر الشرطية بتصفية وقتل 13 مسلحًا فى مدينة العريش بشمال سيناء، دليل علي الرصد المبكر من خلال المعلومات والمتابعه الدقيقه التي يقوم بها جهاز الامن الوطنى بكافه المحافظات، الذى برهن على قدرته المتطورة فى رصد تحركات العناصر الإرهابية وإجهاض مخططاتهم قبل القيام بأى عمليات عدائية ضد الوطن.
ولفت خلف الله، إلى أن الصحوه الامنيه المتميزة، التى يقودها جهاز الأمن الوطنى وقطاع الأمن العام ساهمت بشكل كبير فى القضاء الإرهاب وضرب معاقل التكفيرين فى جميع محافظات الجمهورية لينعم الوطن بالاستقرار .
ونوه خلف الله، إلى أن البرلمان فى خندق واحد مع القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة فى الحرب على الإرهاب والدعم الكامل لمجهودات القوات فى مختلف المناطق، وعلى كافة الاصعدة .
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