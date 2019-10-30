شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية برصف طريق المحمودية دمنهور وتطوير كورنيش بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر
وقال النائب بلال النحال، إن اللجنة ناقشت هذا الطلب في وقت سابق وأوصت بسرعة تطوير الكورنيش، لكن تفاجئوا بتوقف أعمال التطوير، مطالبا بسرعة الانتهاء من التطوير وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة.
وبشأن هذا الطلب، وجهت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة والانتهاء من تطوير كورنيش المحمودية بمحافظة البحيرة.
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة آخر من النائب بلال النحال، بشأن توقف أعمال الرصف بطريقي المحمودية - دمنهور، ودمنهور– دسوق، اللذين يربطان بين محافظتى البحيرة وكفر الشيخ.
وانتقد النائب بلال النحال، توقف أعمال الرصف رغم حاجة المواطنين الملحة لرصف الطريق وتطويره، داعيا إلى ضرورة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من الرصف.
وأكد ممثل هيئة الطرق والكبارى، أنه العمل فى رصف الطريق سيستمر وسيتم الانتهاء منه قبل شهر مايو 2020.
وشددت لجنة الإدارة المحلية على ضرورة الإسراع فى تنفيذ توصيتها برصف الطريقين.
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