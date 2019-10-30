شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النواب: قرارات النائب العام الجديدة تحفظ كرامة المواطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح وهدان فى بيان له اليوم، أن المواطن كان يتعرض للحبس عدد ساعات معينة نتيجة عدم وجود نيابة مسائية أو نتيجة إجازة للنيابة فى العطلات والإجازات الرسمية وهذا القرار سيقضى على هذا الأمر بشكل يخدم سير العدالة فى مصر وحفظ كرامة المصريين.
وأشار وهدان إلى أن المحاكم كمكان للفصل بين المتقاضين، يجب أن يتناسب عددها وعتادها مع الزيادة المضطردة فى عدد القضايا المطلوب انجاز الفصل فيها، وكذا زيادة عدد القضاة الذين يديرون السلطة القضائية في الدولة، بما يتناسب مع الكم الهائل التي تتكدس به المحاكمة، وبما يتناسب أيضا مع القوانين الكثيرة والتشريعات المتعددة.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل النواب: قرارات النائب العام الجديدة تحفظ كرامة المواطن المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.