شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النواب: قرارات النائب العام الجديدة تحفظ كرامة المواطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالقرارات الإدارية التى اتخذها النائب العام المستشار حمادة الصاوى، والتى تقضي بوجود ممثل للنيابة فى الفترة المسائية حتى العاشرة مساءًا على مدار الشهر وفى أيام العطلات الرسمية والأجازات، مؤكدًا أن هذا القرار يحقق العدالة الناجزة ويحفظ كرامة الإنسان المصرى.

وأوضح وهدان فى بيان له اليوم، أن المواطن كان يتعرض للحبس عدد ساعات معينة نتيجة عدم وجود نيابة مسائية أو نتيجة إجازة للنيابة فى العطلات والإجازات الرسمية وهذا القرار سيقضى على هذا الأمر بشكل يخدم سير العدالة فى مصر وحفظ كرامة المصريين.

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وأشار وهدان إلى أن المحاكم كمكان للفصل بين المتقاضين، يجب أن يتناسب عددها وعتادها مع الزيادة المضطردة فى عدد القضايا المطلوب انجاز الفصل فيها، وكذا زيادة عدد القضاة الذين يديرون السلطة القضائية في الدولة، بما يتناسب مع الكم الهائل التي تتكدس به المحاكمة، وبما يتناسب أيضا مع القوانين الكثيرة والتشريعات المتعددة.