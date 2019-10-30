أبرزها العقارات.. التخطيط: 5 قطاعات ساهمت بـ56% من النمو الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضًا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019/2020.

وقالت السعيد، خلال العرض، اليوم الأربعاء، إن حوالي 56% من المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول تأتي من خمسة قطاعات وهي (التجارة الداخلية - الزراعة - الأنشطة العقارية - الصناعة - الاتصالات).

وسجلت قطاعات (الاتصالات - التشييد والبناء - السياحة - قناة السويس - الغاز - الصناعة)، أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، كما أوضحت الوزيرة أن مؤشر مديري المشتريات قد شهد ارتفاعًا، حيث وصل إلى 49.5 نقطة في شهر سبتمبر 2019.

وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أشارت الوزيرة إلى أنها بلغت نحو 87 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالى 2019/2020 بنسبة نمو 9%، منها 25 مليار جنيه استثمارات حكومية بزيادة تقدر بـ 20%.