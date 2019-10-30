كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدنمارك تسمح بمشروع خط أنابيب ألماني روسي مشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستسمح الدنمارك بمشروع خط أنابيب ألماني روسي مشترك، والذي سينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.

يعد قرار وكالة الطاقة الدنماركية اليوم الأربعاء بالموافقة على خط أنابيب 2 نورد ستريم بمثابة ضربة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي عارضتها بشدة، وانتصارًا لروسيا وألمانيا اللذين أيدتهما بقوة.

سينقل خط أنابيب بحر البلطيق الغاز الطبيعي على بعد 1200 كيلومتر (746 ميل) من روسيا إلى أوروبا. وقد تعرضت لانتقادات من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تزعم أنها قد تزيد من اعتماد أوروبا على روسيا كمورد للطاقة.

