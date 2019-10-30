كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يغامر بإجراء انتخابات لتحديد مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمكن تقرير مصير رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في انتخابات 12 ديسمبر بعد أن فاز رئيس الوزراء بوريس جونسون أخيرًا بموافقة البرلمان على المغامرة التي يأمل في كسر الجمود حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما حصل جونسون، الذي فشل في الوفاء بوعده "فعل ذلك أو الموت" بأن بريطانيا ستغادر الكتلة في 31 أكتوبر، على اتفاق الانتخابات بعد ساعات فقط من منح الاتحاد الأوروبي تأجيلًا ثالثًا لبريكسيت.

وستكون أول انتخابات عيد الميلاد في بريطانيا منذ عام 1923 واحدة من أصعب الانتخابات منذ سنوات، لقد تسببت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تعريض أعداد كبيرة من الناخبين للغضب والحماس والغضب في الوقت الذي تآكلت فيه الولاءات للحزبين الرئيسيين.

وعندما راهنت سلف جونسون، تيريزا ماي، على إجراء انتخابات مبكرة في عام 2017، فقدت أغلبيتها الضئيلة في البرلمان - وهو فشل منعها في نهاية المطاف من التصديق على اتفاقها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأغرق حياتها السياسية.

كما أظهر بحث أجرته دراسة الانتخابات البريطانية أن عدد الناخبين الذين تحولوا بين الحزبين الرئيسيين في انتخابات عام 2017 أكبر من أي ناخب يعود إلى عام 1966.

وقال جونسون في اجتماع لمشرعي المحافظين مساء الثلاثاء الماضي بعد وقت قصير من تأمين الانتخابات لهتافات من برلمان اتهمه بمنعه من تسليم الطلاق "حان الوقت لتوحيد البلاد والانتهاء من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي."

وقد تحدد نتيجة الانتخابات، المقرر الإعلان عنها في الساعات الأولى من يوم الجمعة 13، المصير النهائي لبريكسيت بعد ما يقرب من أربع سنوات من الاضطراب السياسي المستمر في لندن الذي صدم المستثمرين والحلفاء على حد سواء.

كما يأمل جونسون (55 عامًا) في الفوز بأغلبية للمضي قدمًا في اتفاق بريكست في اللحظة الأخيرة الذي أبرمه هذا الشهر مع الاتحاد الأوروبي بينما يقوم خصمه الرئيسي، زعيم حزب العمل جيريمي كوربين، بوضع حكومة اشتراكية واستفتاء آخر من الاتحاد الأوروبي.

وإذا لم يفز أي حزب بشكل قاطع، فسيتم طرح مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الهواء مرة أخرى مع خيارات تتراوح من خروج صعب بلا صفقة إلى استفتاء آخر قد يفسد الطلاق بأكمله.

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"مغامرة الانتخابات"

أدت سلسلة من الاستفتاءات التاريخية التي استمرت خمس سنوات - حول الاستقلال الاسكتلندي في 2014 وبريكسيت في عام 2016 - وانتخابان وطنيان في عامي 2015 و2017 إلى نتائج غير متوقعة في كثير من الأحيان أدت إلى حدوث أزمات سياسية.

ويتفوق المحافظون على حزب العمال بنحو 10 نقاط مئوية في استطلاعات الرأي هذا الشهر، مما يشير إلى أن الأغلبية في البرلمان المكون من 650 مقعدًا لجونسون، على الرغم من أن استطلاعات الرأي يعترفون بأن نماذجهم غير كاملة حيث أن نسبة المشاركة كبيرة.

كما تضع الانتخابات اثنين من أكثر السياسيين البريطانيين غير التقليديين في السنوات الأخيرة ضد بعضهم البعض، تم شطب كلاهما مرارًا وتكرارًا من قبل المعارضين، وكلاهما يقدم رؤى مختلفة تمامًا عن خامس أكبر اقتصاد في العالم.

ويقدم كوربين، وهو ناشط يبلغ من العمر 70 عامًا وفاز بقيادة حزب العمل في عام 2015 على الرغم من الصعاب، بديلًا اشتراكيًا جذريًا للإجماع الرأسمالي الغربي مع التأميم الشامل والضرائب المرتفعة على الممولين.

وقال كوربين: "ستكون حكومة حزب العمال إلى جانبكم، في حين أن المحافظين بوريس جونسون - الذين يعتقدون أنهم ولدوا للحكم - سوف يعتنون بالقليل فقط من القوم المميزين".

كما تعهد جونسون، عمدة لندن السابق المولد في نيويورك والذي رحب به الرئيس الأمريكي باعتباره دونالد ترامب البريطاني، باستخدام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لجعل المملكة المتحدة أكثر الاقتصادات ازدهارًا في أوروبا بحلول عام 2050.

ولكن سيتعين على كلا الحزبين الرئيسيين القتال على ثلاث جبهات على الأقل: ضد بعضها البعض بينما يسعى حزب البريكست بزعامة نايجل فراج إلى سحق ناخبي بريكست ويسعى الديمقراطيون الأحرار إلى كسب معارضي البريكست.

ويأمل الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يعارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسيشن حملة على تعهد بإجراء استفتاء آخر لاستقلال اسكتلندا، في استعادة المقاعد التي خسرها المحافظون في عام 2017.

