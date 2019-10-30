كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحريري مستعد لتولي رئاسة وزراء لبنان من جديد لكن بشرط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أنه مستعد لتولي رئاسة الحكومة من جديد بشرط تشكيل حكومة تكنوقراط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة رويترز.

وفق ما قالت تقارير إعلامية محلية في لبنان، أجرى الحريري، اتصالات بالأحزاب السياسية، عبر فيها عن رغبته في الاستقالة، والتي أشارت إلى أن بعض ممثلي هذه الأحزاب حاولوا ثني الحريري عن موقفه. بينما لفتت قناة "الجديد" إلى أن المعطيات تشير إلى أن رئيس الحكومة اتخذ قراره بالاستقالة التزاما بمطالب الشارع، مشيرة إلى أنّه يُتوقع أن يتخذ القرار اليوم، مضيفةً: "لا نجزم أنّها ستحصل اليوم"، ولكن سيحدد ذلك كلمته إلى لشعب اللبناني اليوم في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت بيروت.

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وقد وصلت قوة كبيرة للجيش إلى محيط "بيت الوسط"، كما أغلق الحرس الحكومي الطرق المؤدية إلى "بيت الوسط"، يتزامن وصول هذه التعزيزات مع الإشكال على جسر الرينغ. مما أثر على السندات السيادية الدولارية ، حيث تواصل التراجع والإصدارات الأقصر أجلا تنخفض 3.1 سنتا، لاسيما بعد الأنباء عن اتجاه الحريري إلى الاستقالة.

كما حذر بعض المراقبون المختصون في الشأن اللبناني، من تأثير استقالة الحريري، مؤكدين أن الإستقالة قد تنتهي بلبنان إلى حكومة يهيمن عليها حزب الله، ما سيزيد من صعوبة جذب استثمارات جديدة من دول الخليج أو الغرب. وهو ما أكدته أيضًا العديد من التقارير الصحفية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز الحساب الجاري في لبنان إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام.