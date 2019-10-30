كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء عمل الدوريات التركية الروسية المشتركة بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد إعلان الكرملن انسحاب المقاتلين الأكراد السوريين بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو، أعلنت تركيا اليوم الأربعاء، أن الدوريات المشتركة بين أنقرة وموسكو ستبدأ سيرها الجمعة.

وقد أُعطي المقاتلون الأكراد مهلة للانسحاب مدتها 150 ساعة، انتهت عصر الثلاثاء، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود الأسبوع الماضي عقب العملية العسكرية التركية في سوريا.

وبحسب اتفاق سوتشي، يفترض أن تبدأ الدوريات التركية الروسية المشتركة بعد انقضاء المهلة.

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وقال أردوغان إن السلطات الروسية أبلغت أنقرة بأن نحو 34 ألف عنصر من "المجموعة الإرهابية" انسحبوا، إضافة إلى 3260 قطعة من الأسلحة الثقيلة، من منطقة تمتد 30 كلم من الحدود التركية السورية.

وأضاف الرئيس التركي: "المعطيات لدينا تشير إلى أن ذلك لم يكتمل تماما"، في إشارة إلى الضمانات الروسية، مستطردا: "سنعطي الرد الضروري بعد أن ننفذ العمل على الأرض".

وكرر أن تركيا "تحتفظ بحق تنفيذ عمليتها" في حال رصدت أي مقاتلين أكراد، أو في حال تعرضت قواتها لهجوم.