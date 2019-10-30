كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: عدم اكتمال انسحاب وحدات حماية الشعب مع بدء دوريات روسية مشتركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن تركيا لديها معلومات تفيد بأن ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية لم تكمل انسحابها على بعد 30 كيلومترًا من الحدود التركية في شمال شرق سوريا، على الرغم من التأكيدات من روسيا بأنهم غادروا.

وقال للمشرعين من حزب العدالة والتنمية التابع له إن تركيا تحتفظ بحقها في شن عملية أخرى ضد وحدات حماية الشعب في المنطقة.

كما وافقت أنقرة وموسكو على إبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من عمق 30 كيلومترًا جنوب الحدود داخل سوريا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، وأبلغت تركيا تركيا أن وحدات حماية الشعب قد تركت القطاع خلال مهلة 150 ساعة.

وقال: "على الرغم من أن المعلومات الموجودة في أيدينا تشير إلى أن هذه لم تنجح بالمعنى الكامل، فإننا سنقدم ردنا عليها بعد تقييماتنا الميدانية".

و كان من المقرر أن تبدأ الدوريات المشتركة يوم الثلاثاء الماضي على عمق 10 كيلومترات، لكن أردوغان قال في خطاب اليوم الأربعاء إن الدوريات ستبدأ يوم الجمعة وعلى عمق 7 كيلومترات فقط.

وقال "إذا رأينا أن أعضاء المنظمة الإرهابية لم يتم إخراجهم من مسافة 30 كم، أو إذا استمرت الهجمات، بغض النظر عن المكان، فإننا نحتفظ بحقنا في تنفيذ عمليتنا".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأناضول المملوكة للدولة عن وزير الدفاع الهولوسي هولوسي أكار قوله إن المحادثات بين المسؤولين الأتراك والروس، الجارية منذ يوم الاثنين الماضي، قد اختتمت وأن "الوفدين" قد توصلوا إلى اتفاق.

وتنظر تركيا إلى وحدات حماية الشعب باعتبارها منظمة إرهابية بسبب صلاتها بالمتشددين الأكراد في جنوب شرق تركيا، شنت أنقرة هجومًا على وحدات حماية الشعب السابقة المتحالفة مع الولايات المتحدة في أعقاب انسحاب الرئيس دونالد ترامب المفاجئ من 1000 جندي أمريكي من شمال سوريا في أوائل أكتوبر.

كما ذكرت وكالة أنباء تاس أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قال إن القوات الكردية المسلحة انسحبت من "منطقة آمنة" بالقرب من الحدود بين شمال شرق سوريا وتركيا بشكل أسرع من المقرر.

ونقلت الوكالة الروسية عن شويغو قوله قبل انتهاء المهلة بفترة وجيزة "انتهى انسحاب القوات المسلحة من الأراضي التي يفترض أن يتم إنشاء ممر للسلامة فيها قبل الموعد المحدد."

كما يأتي هذا البيان بعد أسبوع من موافقة تركيا وروسيا على القيام بدوريات مشتركة جنوب الحدود التركية السورية بعد إزالة قوات وحدة حماية الشعب الكردي.

ولكن الرئاسة التركية قالت يوم الثلاثاء الماضي إن الدوريات التركية الروسية المشتركة ستتحقق مما إذا كانت القوات الكردية السورية قد انسحبت من "منطقة آمنة" طولها 30 كيلومترًا في شمال سوريا.

وكتب فهرتين ألتون، مدير الاتصالات في الرئاسة، على موقع تويتر: "انتهى الوقت".

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وقال "سنؤسس، من خلال دوريات مشتركة، ما إذا كان الإرهابيون قد انسحبوا بالفعل أم لا"، في إشارة إلى قوات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية" مرتبطة بجماعة مسلحة كردية، حزب العمال الكردستاني، في تركيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع التركي لصحيفة تركية إن قوات حماية الشعب الكردية لم تنسحب بالكامل من "المنطقة الآمنة".

واكن بموجب اتفاق تم التوصل إليه قبل أسبوع بين رئيسي تركيا وروسيا، فإن حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية يهدفون إلى إزالة جميع قوات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من نطاق الأراضي جنوب الحدود بحلول الساعة 6 مساءً يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد انتهاء الموعد النهائي، من المقرر أن تبدأ القوات الروسية والتركية في القيام بدوريات مشتركة في قطاع أضيق على بعد 10 كيلومترات (6.2 ميل) على الجانب السوري من الحدود.

كما عززت الاتفاقية، التي تم الاتفاق عليها في مدينة سوتشي الروسية، وقف إطلاق النار الحالي الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي أوقف عملية تركيا، التي أطلق عليها "عملية ربيع السلام"، في شمال شرق سوريا والتي تستهدف وحدات حماية الشعب.

وكان وفد روسي في تركيا يوم الثلاثاء الماضي لإجراء محادثات حول دوريات الحدود والوضع الأمني الأوسع في شمال شرق سوريا.

"عكار: الانسحاب لم يكتمل"

صرح وزير الدفاع التركي هولوسي عكر لصحيفة صباح أنه لا يزال هناك حوالي 1000 من مقاتلي وحدات حماية الشعب في بلدة منبج الحدودية و1000 آخرين في تل رفعات القريبة.

كما تقع المدينتان إلى الغرب من قطاع الأراضي وتريد تركيا أن تتحول إلى "منطقة آمنة" ولكن القوات السورية والروسية تهدف أيضًا إلى إخلاء سبيلهما من قوات حماية الشعب.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ستتصرف بمفردها لتطهير قوات حماية الشعب الكردية شمال شرق سوريا إذا فشلت روسيا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي.

وبدأت تركيا عملياتها في شمال شرق سوريا بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه كان يسحب ألف جندي أمريكي من المنطقة.

كما انتقد حلفاء تركيا في الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، تصرفات أنقرة، خشية أن تقوض الحرب ضد دولة العراق الإسلامية وجماعة بلاد الشام (داعش).

وبرزت روسيا، وهي حليف مقرب من الرئيس بشار الأسد، كقوة أجنبية رئيسية في سوريا، حيث تعزز نفوذها أكثر بسحب القوات الأمريكية من الشمال الشرقي.

