كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمعية مصارف لبنان: البنوك ستعود للعمل غدا الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جمعية مصارف لبنان، اليوم الأربعاء، أن البنوك ستعود للعمل غدا الخميس، لكن أبوابها ستكون مغلقة أمام المواطنين.

وقد أعلن البنك المركزي اللبناني، أنه سيوفر السيولة اللازمة لسداد الرواتب، حسبما ذكرت قناة العربية.

وبسبب بواعث القلق المرتبطة بالسلامة وسط احتجاجات عارمة في لبنان، قالت جمعية مصارف لبنان، إن البنوك اللبنانية سوف تظل مغلقة، على أن يعاد فتحها فور استقرار الوضع.

أوضح بيان للجمعية بثته الوكالة الوطنية للإعلام "عمل المصارف سوف يقتصر على تأمين رواتب الأُجَراء والمستخدمين والموظفين في نهاية الشهر الجاري من خلال أجهزة الصراف الآلي"، حسب وكالة "رويترز".

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وتتواصل الاحتجاجات في لبنان لإسقاط الحكومة والنظام القائم في البلاد، رغم محاولات السلطة السياسية احتواء الاحتجاجات.

ويتمسك المحتجون بالشارع، فيما تسيطر حالة الشلل التام في مختلف المناطق اللبنانية وسط إقفال عدد من الطرق في البقاع والشمال والجنوب وبيروت، ما دفع المصارف اللبنانية والمدارس والجامعات والاسواق التجارية إلى الإقفال طوعاً.

وتستمر الانتفاضة في الشوارع حتى بعد إقرار الحكومة اللبنانية رزمة إجراءات إصلاحية، عبر إقرارها موازنة العام 2020، مع عجز نسبته 0,6 في المئة وإجراءات من خارجها، لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة.

فقد حمل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خطة الإصلاح الاقتصادي إلى مجلس الوزراء، مستفيدا من ضغط الشارع، ووافقت جميع الأحزاب السياسية على الخطة دون أدنى تغيير.