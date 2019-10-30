كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحريري" يهز "تويتر": المناصب بتروح وتيجي.. و"عون" يطلب من الحكومة تصريف الأعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في خطاب مقتضب، قراره تقديم استقالته لرئيس الجمهورية ميشال عون. بعد أقل من أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان للتنديد بالفساد والأزمة الاقتصادية في البلاد، تحقق أهم مطلب رفعه الشارع حتى الآن وهو استقالة الحكومة.

وتعتبر استقالة "الحريري"، خطوة وإن كانت متوقعة إلا أنها ستخلط الأوراق في لبنان وستزيد من حالة الترقب لما ستنتهي إليه هذه المظاهرات. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضا "خلط" قرار "الحريري" الآراء وردود الأفعال، وفقما أوردت شبكة "دويتشه فيله".

ورحب المتابعون بـ"أول الغيث" آملين أن يتحقق فعليا شعار "كلن يعني كلن" لكن كلمة "الحريري" خلفت مشاعر وآراء أخرى كذلك.

"المناصب بتروح وتيجي"

خاطب "الحريري" الشعب باللهجة اللبنانية وبلغة بسيطة ومباشرة خلقت نوعا من التأثر والتعاطف معه خاصة مع استخدامه عبارات مثل "المناصب بتروح وبتجي" و "الأهم كرامة وسلامة البلد" و"ما حدا أكبر من بلدو"، كما جاء بشبكة "دويتشه فيله".

هذه العبارة تحديدًا التي سبق أن استخدمها والده الراحل رفيق الحريري لقيت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر عدد كبير من المغردين أنها أهم ما جاء في الخطاب لتتحول بنفسها إلى هاشتاج.

الوضع في الشارع اللبناني بعد استقالة "الحريري"

ساد الهدوء العاصمة اللبنانية بيروت، غداة ليلة أمنية وسياسية عاصفة، سبقتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وأقدم عدد من الشبان يهتفون بولائهم لـ"حزب الله" وحركة "أمل" على تحطيم وحرق خيام المحتجين.

واحتفل المتظاهرون، ليلا باستقالة الحريري وأطلقوا المفرقعات النارية، تمهيدا ليوم جديد يبدو أنه سيقتصر على تجمعات في الساحات دون قطع الطرق.

الجيش اللبناني يدعو المحتجين لفتح الطرق

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حثت قيادة الجيش اللبناني اليوم الأربعاء المتظاهرين على فتح الطرق المغلقة حتى تعود الحياة إلى طبيعتها بعد 13 يومًا من المظاهرات التي شلت البلاد.

وجاء هذا البيان عقب قرار سعد الحريري بالاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء يوم الثلاثاء، والذي أطاح بحكومته الائتلافية، مستوفيًا أحد المطالب التي طلبها المحتجون.

في بيان، أكدت قيادة الجيش علي الحق في الاحتجاج السلمي الذي يحميه القانون لكنها قالت إنه ينطبق "في الساحات العامة فقط".

رد فعل الساسة اللبنانيين

وحسب "ديتشه فيله، تفاعل أيضًا سياسيون لبنانيون مع قرار الاستقالة على "تويتر". وكان سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية الذي طلب من وزرائه في الحكومة منذ الأيام الأولى من الحراك الاستقالة منها، من أول المرحبين باستقالة الحريري.

وكتب على "تويتر" يقول: "المهم الآن الذهاب نحو الخطوة الثانية والأساسية والفعلية المطلوبة للخروج من أزمتنا الحالية ألا وهي تشكيل حكومة جديدة من أخصائيين مشهود لهم بنظافة كفهم واستقامتهم ونجاحهم، والأهم أخصائيين مستقلين تماما عن القوى السياسية".

ثم دعا بعدها إلى ضرورة حماية القوات الأمنية للمتظاهرين بعد "الاعتداءات الشنيعة التي تعرضوا لها في وسط بيروت" في تلميح إلى ما تنقله وسائل إعلامية عن اعتداءات لمتظاهرين ضد الحراك يُنسبون إلى حزب الله وحركة أمل.

"عون" يطلب من الحكومة تصريف الأعمال

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، الحكومة المستقيلة برئاسة سعد الحريري لتصريف الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.

وقالت رئاسة الجمهورية، إنه طلب من الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال لحين الاتفاق على حكومة جديدة.

وجاء في البيان: "أنّ عطفاً على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مُستقيلة، وبعد إستقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب فخامته عن شكره لدولة الرئيس والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة".

ومنذ 17 أكتوبر الجاري، لم يختلف مشهد الشارع اللبناني المنتفض على السلطة؛ حيث تشهد غالبية الطرق الرئيسية شللا تاما، فضلا عن مناوشات بين الحين والآخر بين قوى الأمن والمتظاهرين وتارة من قبل عناصر مليشيا حزب الله ضد المشاركين بالاحتجاجات التي نادت بتقليص نفوذ المليشيا التابعة لإيران وتوحيد الجيش اللبناني.