كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنوب السودان.. "مشار" يحث على تأجيل حكومة الوحدة الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت المعارضة الرئيسية في جنوب السودان الحكومة اليوم الأربعاء بالفشل في المضي قدمًا في اتفاق سلام ودعت إلى تأخير لمدة ستة أشهر في تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما ألقي بظلالها على الجهود المبذولة لإنهاء سنوات القتال.

وقال المتحدث باسم زعيم المتمردين السابق ريك مشار، إنه لا يعتقد أنه سيكون قادرًا على الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية يوم 12 نوفمبر - وهو موعد نهائي تم الاتفاق عليه في سبتمبر بعد شهور من المحادثات، ووقف وقف إطلاق النار والضغط من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والقوى الإقليمية.

كما لم يتحدث الرئيس سلفا كير في وقت لاحق في مناسبة عامة مباشرة عن تعليقات مخيم مشار. وقال إن جميع أطراف الاتفاقية التزمت بتشكيل حكومة الوحدة في 12 نوفمبر وتوقع المجتمع الدولي أن يحدث ذلك.

وقال كير "أريد أن أرحب (بالمعارضة) وأنسى كل المرارة".

ولم يصدر تعليق فوري من دول أخرى ساعدت في التوسط في الاتفاق، قال مسؤولون أمريكيون هذا الشهر إنهم لن يقبلوا المزيد من التأخير وقد يفرضون عقوبات إذا لم يتم الوفاء بالمواعيد النهائية.

وقال بوك بوث بولوانج المتحدث باسم مشار "ليس علم الصواريخ أن الحكومة في جوبا تفتقر إلى الإرادة السياسية لتنفيذ اتفاق السلام."

ودعا الحكومة إلى الإفراج عن الأموال التي وافقت على إنفاقها على تنفيذ الاتفاق.

كما أضاف أن الستة أشهر الإضافية "ستفسح المجال" لحل القضايا.

وانفصل جنوب السودان عن السودان في عام 2011 بعد عقود من الحرب، ثم سقط في صراعه الخاص في نهاية عام 2013 بعد أن أطاح كير بمشار كنائب للرئيس.

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كما اشتبكت القوات الموالية لكلا الرجلين في العاصمة جوبا في كانون الأول (ديسمبر) واتهمت القتال بالعرق، وأغلقت حقول النفط، وأجبرت ثلث سكان البلاد على ترك منازلهم وقتل أكثر من 400000 شخص.

ولقد أوقف اتفاق السلام القتال. لكن حكومة جنوب السودان قالت إنها لا تملك الأموال لتمويل نزع السلاح وإدماج المتمردين في الجيش.

ووفقًا للهيئة الدولية التي تراقب وقف إطلاق النار حتى الآن، خصصت 10 ملايين دولار من 100 مليون دولار.

كما اختلف الجانبان حول تفاصيل الصفقة، بما في ذلك عدد الولايات التي ينبغي أن يتمتع بها جنوب السودان.

وبموجب الاتفاق، وافقوا على إجراء انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

كما زار وفد من مجلس الأمن الدولي جوبا في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة لإقناع الجانبين بحل نزاعاتهما المتبقية حول الاتفاقية.

وقال آلان بوسويل المحلل البارز في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل إنه من غير المرجح أن يستأنف القتال بعد الموعد النهائي الضائع.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن معظم المجتمع الدولي يحث الآن الطرفين على الاتفاق على خريطة طريق جديدة بحلول الموعد النهائي لإنقاذ الصفقة.

