كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قائد الجيش الجزائري: الانتخابات الرئاسية ستجرى في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها في 12 ديسمبر المقبل، حسبما قالت قناة العربية، اليوم الآربعاء.

وتأهل 23 مرشح للانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل المقررة في يوم 12 ديسمبر المقبل، حسبما صرحت هيئة الانتخابات الجزائرية.

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وتأتي هذه الانتخابات بعد ثمانية أشهر من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الربيع بعد أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة له، ومنذ ذلك الحين، تتركز السلطة في الجزائر حول قيادة الجيش، ويجب أن يحصل المرشحون على دعم لا يقل عن 50 ألف شخص، وينتهي تقديم الطلبات منتصف ليل اليوم السبت.

ومن بين المرشحين وزراء سابقون أو قادة أحزاب سياسية مثل رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، وشارك كثير من المؤهلين بالفعل في الانتخابات الرئاسية السابقة، وتأهل أيضا المذيع التلفزيوني السابق الشهير سليمان بخليلي.

ودعا ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي المتظاهرين إلى رفض التصويت خوفا من ألا يكون شفافا ولا عادلا.