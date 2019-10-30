كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان: "روكوز" يدعو إلى حكومة استثنائية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النائب شامل روكز عن أسفه للتحذيرات من أن استقالة الحكومة ستضع البلاد في حالة من الفوضى وعدم اليقين. ومع ذلك، شدد على أن تشكيل حكومة جديدة سيعطي شعورًا جديدًا بالثقة للشعب اللبناني والمجتمع الدولي.

وأعلن روكز مؤخرًا انسحابه من الكتلة البرلمانية القوية في لبنان، التي يرأسها وزير الخارجية والنائب جبران باسيل.

وفي تصريحات لـ "الشرق الأوسط"، دعا إلى تشكيل حكومة من الوزراء المختصين، وليس بالضرورة تكنوقراط، مع إمكانية وجود صلاحيات استثنائية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

والأهم من ذلك، يجب أن تكتسب أي حكومة جديدة ثقة الشعب قبل أن تحصل على ثقة البرلمان. لا ينبغي أن تكون حكومة الحصص. وكلما زاد حجم الحكومة، كلما سارعت الأحزاب في مشاركة الحصص ".

Advertisements

كما أشار إلى أنه لا ينبغي تعيين نواب وزراء، من أجل ضمان حسن سير العمل في الحكومة الجديدة وفقًا لمبدأ الفصل بين السلطات. وعلاوة على ذلك، دعا إلى اعتماد معايير الكفاءة والكفاءة والأخلاق في اختيار الوزراء.

وانتقد النائب اللبناني بعض الأحزاب لاعتبارها الاحتجاجات في الشوارع مؤامرة ضد الدولة، قائلًا: "الشارع لم ولن يكون عدوًا للدولة أو الرئيس".

وأضاف: "لقد خرج الناس إلى الشوارع نتيجة للمعاناة ؛ ولأننا دولة ديمقراطية... فمن واجب المسؤولين أن يستمعوا إلى صوت المتظاهرين ومطالبهم ".

