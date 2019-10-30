كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اللبناني يقبل استقالة الحريري ويطلب منه تصريف الأعمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الرئيس اللبناني ميشال عون، على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وطلب منه تصريف الأعمال، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء.

وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبانية، في تغريدة على موقع التدوين المصغر " تويتر": عطفاً على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مُستقيلة، وبعد إستقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب فخامته عن شكره لدولة الرئيس والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة".

أعلن رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري" وضع استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس ميشال عون؛ استجابة لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا في انتفاضة شعبية احتجاجًا على الفساد المستشري في البلاد وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية منذ قرابة أسبوعين.

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فيما صرّحت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنها ستعلن موقفها غدًا الأربعاء، وفي حال قبول الاستقالة ستضظر الحكومة تيسير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة بموجب الدستور المعمول به في البلاد، وسط تخوف سياسيين لبنانيين من حدوث فراغ سياسي إثر هذه الخطوة.

ووُلد رجل الأعمال والسياسي البارز سعد الدين الحريري في 18 أبريل عام 1970 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهو ابن رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذي اُغتيل عام 2005 في العاصمة بيروت، وحصلت عائلته على الجنسية السعودية عام 1978 إلى جانب الجنسية الأم.

صنفته مجلة فوربس ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر ب2.3 مليار دولار في عام 2007، وشغل الحريري عدة مناصب بعد حصوله على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة جورج تاون بواشنطن، منها المدير التنفيذي لشركة "سعودي أوجيه" المملوكة لعائلته والملك عبد العزيز بن فهد آل سعود، التي بدأت في مجال المقاولات قبل أن تتوسع في أنشطتها لتضم الاتصالات والطباعة وخدمات الكمبيوتر، ويتولى حاليًا المدير العام فيها.