استنفار في بلجيكا بسبب ركوع رجل من أجل الصلاة – التفاصيل

استنفر شخص كان في وضعية ركوع من أجل الصلاة، وسط منتصف الشارع، في مقاطعة Outremeuse في مدينة لييج البلجيكية السلطات.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، صباح اليوم الأربعاء، أن الشرطة اعتقلت، قبل أسبوعين، رجلا كان راكعا في منتصف الطريق من أجل الصلاة، وذلك في مقاطعة Outremeuse في مدينة لييج في بليجيكا، ما أدى إلى وفاته بعد إصابته بنوبة قلبية حادة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشرطة تلقت اتصالات من المارة، تفيد أن رجلا ركع وسط الشارع بطريقة غريبة، وبعد انتقال عناصر الشرطة إلى عين المكان، تم نقله مباشرة إلى مركز الشرطة، لكنه أصيب بنوبة قلبية حادة وتم نقله إلى إحدى المستشفيات.

وقالت شرطة لييج، بحسب وسائل الإعلام البلجيكية، إن ما وقع لا يتعلق بالصلاة في حد ذاتها، بل إن المعني بالأمر كان يركع في منتصف الشارع، ولهذا السبب توصلنا بمكالمات عديدة من طرف المواطنين.

وأوردت الشرطة أنه بعد اعتقال المعني بالأمر، أصيب بنوبة قلبية، ونُقل إلى المستشفى، وبعد 10 أيام من العلاج توفي، يوم أمس الثلاثاء.