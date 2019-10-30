إعادة الأسيرة هبة اللبدي إلى المعتقل بعد نقلها للمستشفى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعادت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الأسيرة هبة اللبدي، إلى معتقل الجلمة، بعدما نُقلت صباح اليوم إلى مستشفى "بني تسيون"، في مدينة حيفا، لتدهور حالتها الصحية.

وقال محامي اللبدي، رسلان محاجنة، في حديث لـ"عرب 48" إن وضع المعتقلة الإدارية الصحي مستتب حاليا، لكنه قد يسوء بسرعة بسبب خوضها إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وأضاف محاجنة أن نائب السفير الأردني، محمد حميد، من المتوقع أن يزورها اليوم، حيث أنها لا تزال بوعيها.

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ودخلت اللبدي، وهي فلسطينية تحمل جواز السفر الأردني، اليوم الـ37 لإضرابها عن الطعام رفضا لقرار سلطات الاحتلال اعتقالها إداريا.

يأتي ذلك، فيما يواصل أربعة أسرى في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس، والمضرب منذ 99 يوما على التوالي، يليه من حيث المدة الأسير أحمد زهران المضرب منذ 39 يوما، والأسير مصعب الهندي منذ 35 يوما، والأسيرة هبه اللبدي منذ 37 يوما.