تمديد اعتقال المشتبه بتهديد رئيس بلدية رهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قبلت المحكمة المركزية في بئر السبع، بعد ظهر اليوم الأربعاء، استئناف الشرطة ضد قرار محكمة الصلح، التي قضت بإطلاق سراح مشتبه به (50 عاما) من اللد، بتهديد رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، عبر شبكة التواصل الاجتماعي.

وبموجب قرار المحكمة فقد جرى تمديد اعتقال المشتبه به لغاية تاريخ 1.11.2019.

وكانت الشرطة قد أعلنت اعتقال المشتبه به وفتحت تحقيقا وتعرفت على هويته، أمس.