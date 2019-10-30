بالفيديو: رحمة رياض تعلق على وقع التظاهرات بكلماتها المؤثرة

دعمت الفنانة العراقية رحمة رياض أهل بلدها الذين خرجوا بمظاهرات سلمية تدعو إلى مكافحة الفساد وتوفير فرص العمل للعاطلين وتحسين الواقع الخدمي. وذلك، من خلال اعادة نشر اغنيتها "نازل آخذ حقي"، على مقاطع فيديو من وحي التظاهرات.

ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام، فيه لقطات من التظاهرات التي اجتاحت معظم انحاء العراق، وعلقت بكلمات الاغنية المؤثرة: "المووو گد المسؤوليــه مـا تمشي قوانينـه عليه نازل آخذ حقي وكافي ما اصبر ع الهم البيه."

وتفاعل جمهورها مع المنشور خصوصا بعد سماعهم كلمات الاغنية التي تجسد الواقع في البلاد وتتحدث بلسان كل عراقي. وانهالت التعليقات على الفيديو، حيث علق البعض: " اللهم بردا وسلاما على بلادي والمتظاهرين،" وكتب آخر: "الله يرحم الشهداء وينصر المتظاهرين".

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أكثر من 24 ألف متابع لحساب رحمة سجلوا اعجابهم بالمنشور، وأكثر من 400 شخص سجلوا آراءهم ودعاءاتهم في التعليقات.