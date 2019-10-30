مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

قتل 3 أشخاص في إطلاق نار وقع داخل أحد المنازل في مدينة لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أثناء الاحتفال بعيد الهالوين.
وأضاف أن إطلاق النار وقع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وصنفته السلطات على أنه واقعة "إطلاق نار جماعي".
ونقلت الصحيفة عن بعض سكان الحي، حيث وقع الحادث، إنه تم سماع دوي إطلاق نحو 20 عيار ناري.
وتنتشر في الولايات المتحدة الاحتفالات في اليوم الأخير وقبل الأخير من أكتوبر من كل عام، والتي تقام بمناسبة عيد الهالوين، أو كما يطلق عليه العرب "عيد الهلع أو الرعب".
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