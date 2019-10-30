جدد المتظاهرون في محافظة البصرة مطالبهم بضرورة توفیر فرص العمل للعاطلین والقضاء على الفساد والفاسدین. وأكد المتظاهرون في البصرة، استمرارهم في الاحتجاجات لحین تحقیق هذه المطالب. لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: المتظاهرون يجددون مطالبهم في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.