صافرة سنغافورية تضبط لقاء المنتخب الوطني امام البحرين

2019-10-30 | 13:44
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أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عن حكام الجولتين المقبلتين في التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لنهايات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
واناط الاتحاد الاسيوي، مهمة قيادة مباراة العراق والبحرين على ملعب البصرة الدولي، الى الحكم السنغافوري، محمد تقي.
يذكر ان تقي سبق وان قاد مباراة العراق أمام قطر في نهائيات آسيا، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.
يذكر ان الاتحاد الاسيوي قد سمى الحكم الأردني، ادهم مخادمة، لقيادة مباراة العراق وايران على ملعب البصرة الدولي في البصرة.
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