صافرة سنغافورية تضبط لقاء المنتخب الوطني امام البحرين

وسيخوض اسود الرافدين، مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات أمام إيران والبحرين في الـ14 والـ19 من شهر تشرين الثاني المقبل.

واناط الاتحاد الاسيوي، مهمة قيادة مباراة العراق والبحرين على ملعب البصرة الدولي، الى الحكم السنغافوري، محمد تقي.



يذكر ان تقي سبق وان قاد مباراة العراق أمام قطر في نهائيات آسيا، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

يذكر ان الاتحاد الاسيوي قد سمى الحكم الأردني، ادهم مخادمة، لقيادة مباراة العراق وايران على ملعب البصرة الدولي في البصرة.