واشنطن تكشف عن مقتل جندي امريكي شمال بغداد بحادث غير قتالي

كشفت وزارة الدفاع الامريكية، اليوم الاربعاء، عن مقتل جندي امريكي شمال بغداد "قبل يومين" بحادث غير قتالي، مشيرة الى اجراء تحقيق في الحادث. وقالت وزارة الدفاع الامريكية في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "جنديا ذو 23 عاما توفي ، في 27 تشرين اول/ أكتوبر 2019 ، بسبب حادث غير متعلق بالقتال في معسكر التاجي، شمال بغداد". واشارت الى أن "الحادث قيد التحقيق".

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