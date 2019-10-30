الحريري يشترط ضم وزراء تكنوقراط لرئاسة الحكومة مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول لبناني، الأربعاء، إن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري اشترط ضم وزراء مستقلين للموافقة على تشكيل حكومة جديدة، بحسب وكالة رويترز.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، الحكومة المستقيلة برئاسة الحريري لتصريف الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.

وقدّم سعد الحريري، الثلاثاء، استقالة حكومته رسميا للرئيس عون، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نحو أسبوعين.

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وتوجّه الحريري إلى قصر بعبدا الرئاسي، حيث التقى عون لدقائق قدم خلالها الاستقالة بشكل رسمي، وخرج دون الإدلاء بتصريحات.

وتعثرت المباحثات السياسية المرتبطة بإيجاد حل للأزمة اللبنانية المستمرة على وقع المظاهرات الاحتجاجية التي تعم البلاد، منذ 13 يوما.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لم يختلف مشهد الشارع اللبناني المنتفض على السلطة؛ حيث تشهد غالبية الطرق الرئيسية شللا تاما، فضلا عن مناوشات بين الحين والآخر بين قوى الأمن والمتظاهرين وتارة من قبل عناصر مليشيا حزب الله ضد المشاركين بالاحتجاجات التي نادت بتقليص نفوذ المليشيا التابعة لإيران وتوحيد الجيش اللبناني.