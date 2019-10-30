يريفان تشكر واشنطن على الاعتراف بمذابح الأتراك بحق الأرمن

شكرت أرمينيا، الأربعاء، الولايات المتحدة على "التصويت التاريخي" لمجلس النواب الذي اعترف رسميا بالإبادة التركية للأرمن.

وتبنى مجلس النواب الأمريكي قرارا بالاعتراف رسميا بـ"الإبادة الجماعية للأرمن".

وعلا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بـ"الإبادة الأرمنية".

ورحب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في تغريدة على تويتر بهذا "التصويت التاريخي"، معتبرا أن هذا القرار "خطوة جريئة على طريق الحقيقة والعدالة التاريخية، تجلب أيضا الراحة لملايين من أحفاد الناجين من الإبادة الأرمنية".



من جهتها، أكدت وزارة خارجية أرمينيا في بيان أن "أرمينيا تعبر عن شكرها العميق لأعضاء مجلس النواب على تصويتهم المثير للإعجاب لأنهم برهنوا على وفائهم الذي لا ينتهي للحقيقة والعدالة والإنسانية والتضامن والقيم العالمية لحقوق الإنسان".

ووافق مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، بأغلبية كبيرة على قرار يعترف بأن عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن قبل 100 عام إبادة جماعية.

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ووافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتا على القرار الذي يؤكد أن سياسة الولايات المتحدة تعتبر مقتل 1.5 مليون أرميني على يد الدولة العثمانية خلال الفترة من 1915 إلى 1923 إبادة جماعية.

ورحب المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن بموافقة مجلس النواب على القرار الذي يعترف بمذابح الأرمن ويدينها.

وقال إن اعتراف مجلس النواب يعتبر تخليدا لذكرى ضحايا مذابح الأرمن وتعهد بعدم تكرارها.

وخلال السنوات الأخيرة، توالت الاعترافات الدولية بمجازر الأرمن، مؤكدة أن تلك المذابح التي تمت على يد الأتراك العثمانيين جريمة ضد إنسانية.

واعترفت نحو 48 ولاية أمريكية، وأكثر من 30 دولة ومنظمة دولية بالإبادة الأرمينية، إضافة إلى قيام الكنيسة الكاثوليكية "الفاتيكان" بفتح الأرشيف المتعلق بإبادة الأرمن في تركيا.

كما اعترف البرلمان الألماني بالإبادة الأرمينية، وهو ما اعتبره خبراء أنه أكبر إثبات ودليل، خاصة أن برلين كانت حليفا رئيسيا لأنقرة أثناء الحرب العالمية الأولى، علاوة على أن ألمانيا تمتلك جميع أسرار الدولة العثمانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف في أبريل/نيسان الماضي، الإبادة الجماعية للأرمن على يد الأتراك بـ"الجريمة العظمى" للمرة الثانية؛ وهو المصطلح المستخدم للإشارة إلى التهجير والقتل اللذين ارتكبا بحقهم عام 1915