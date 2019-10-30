ظريف: طهران لن تدخل في مفاوضات لا تأخذ في الاعتبار مصالحها

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ان "طهران لن تدخل في مفاوضات لا تأخذ في الاعتبار مصالحها"، مشيراً إلى ان "الحظر الأميركي ضد إيران قد فشل"، قائلا "إن إيران لن تدخل في مفاوضات لا تاخذ في الاعتبار مصالح ايران".
ولفت ظريف إلى ان "إيران مستعدة للتعاطي مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن البرنامج النووي لكنها لن تدخل في مفاوضات لا تراعي مصالحها"، مشيراً إلى أن "طهران لن تقبل لعبة محصلتها صفر لحل التوترات بشأن برنامجها النووي".
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