ظريف: طهران لن تدخل في مفاوضات لا تأخذ في الاعتبار مصالحها

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ ان "​طهران​ لن تدخل في مفاوضات لا تأخذ في الاعتبار مصالحها"، مشيراً إلى ان "الحظر الأميركي ضد إيران قد فشل"، قائلا "إن إيران لن تدخل في مفاوضات لا تاخذ في الاعتبار مصالح ​ايران​".

ولفت ظريف إلى ان "إيران مستعدة للتعاطي مع ​المجتمع الدولي​، بما في ذلك ​الولايات المتحدة​، بشأن البرنامج النووي لكنها لن تدخل في مفاوضات لا تراعي مصالحها"، مشيراً إلى أن "طهران لن تقبل لعبة محصلتها صفر لحل التوترات بشأن برنامجها النووي".