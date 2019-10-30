أفادت وكالة "آكي" الإيطالية بأن "​الاتحاد الأوروبي​ يظهر حذرا شديدا تجاه دعوة ​الولايات المتحدة​، لدوله الأعضاء "لتحمل مسؤولياتها"، بعد انسحاب ​القوات الأميركية​ من شمال ​سوريا​".

ولفتت الوكالة الى أن "الدعوة الأميركية تتماهى مع مقترح ألماني بضرورة إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا تخضع لمراقبة دولية، والذي أظهر الأوروبيون نفس الحذر تجاهه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة آكي: الاتحاد الأوروبي حذر من دعوات واشنطن له للتواجد شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.