شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: إرسال تعديلات قانون الموازنة العامة للدولة إلى البرلمان قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية محمد السبكي، إن الوزارة انتهت من تعديل قانون الموازنة العامة للدولة، ليعكس فلسفة البرامج والأداء، ومن المتوقع إرساله للبرلمان قريبا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية للبرامج والأداء برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، اليوم الأربعاء، لاستلام مصفوفه البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة علي الوزارات وصولاً للبرامج الفرعية طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك فى حضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

وأيد السبكى حديث النائبة سليفيا نبيل عن أهمية العمل على جودة نظام "البرامج والأداء" وتطبيقها في موازنة العام المالي الجديد.

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وبدورها أكدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، أهمية تطوير منظومة البرامج والأداء، وأنها لن تتسلم أي نماذج تحمل اخطاء العام الماضى، متابعة: البرلمان والحكومة متفقين على تنفيذ منظومة البرامج والاداء منذ 4 سنوات، ولو قلنا كل شىء صعب، لن نفعل شىء، وإذا لم نتلاشى الأخطاء السابقة فذلك يعنى اننا لا نتعلم منها.

وأضافت نبيل، أن هناك مشروعات هامة فى برنامج الحكومة لم يتم الصرف عليها، وهو ما يعنى أن صغار الموظفين في الجهات غير متطلعين على رؤية التطوير الخاصة بالدولة، بالإضافة إلى أن هناك إعتمادات ليس لها برامج.

وشددت رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، على ضرورة تطوير مهارات كافة الموظفين ليتمكنوا من المساهمة في تطوير مصر.