رفض تأكيد أو نفي حضوره.. حجي: “حمد ﷲ لاعب كبير والأيام المقبلة ستحدد مستقبله مع المنتخب”

ألمح مصطفى حجي مساعد وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، إلى إمكانية عودة عبد الرزاق حمد ﷲ مهاجم النصر السعودي، لحمل قميص “أسود الأطلس” في الفترة القادمة.

ورفض حجي في تصريحات لصحيفة “الرياضية” السعودية، تأكيد أو نفي، استدعاء المدرب البوسني حمد ﷲ نونبر القادم، لخوض مباراتي موريتانيا وبوروندي، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021، وفقا لما تم تداوله في المغرب مؤخرا.

وأشارت الصحيفة ذاتها، نقلا عن مساعد خاليلوزيتش، أن الأيام الأربعة القادمة، ستكشف عن القرار النهائي بشأن عودة صاحب 28 عاما للمنتخب من عدمها.

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ووصف حجي حسب المصدر نفسه، حمد ﷲ باللاعب الكبير الذي يحتاجه أي فريق، مؤكدا أن باب “أسود الأطلس” مفتوح في وجه كل اللاعبين الذين بإمكانهم تقديم الإضافة للمنتخب الوطني.

وقالت “الرياضية”، إن إدارة فريق النصر، أكدت عدم توصلها بأي مراسلة رسمية من الجامعة الملكية للعبة، بشأن استدعاء حمد ﷲ للمباراتين القادمتين للعناصر الوطنية.

يذكر أن المهاجم السابق لأولمبيك آسفي، ومنذ مغادرته معسكر الأسود قُبيل أيام من التوجه إلى مصر، لخوض نهائيات “كان” 2019، لم تُوجه له دعوة رسمية من جامعة الكرة أو خاليلوزيتش للالتحاق بالمنتخب الوطني.