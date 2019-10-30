اهتز حي الفرح في مدينة بنسليمان على وقع غرق شاب في قاع بئر حمام شعبي.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن عناصر الوقاية المدنية في مدينة بنسليمان، تمكنت، مساء أمس الثلاثاء، من انتشال جثة شاب كان يعمل “كسالا”، من قاع بئر حمام شعبي.

وأفادت المصادر ذاتها أن الهالك اختفى عن الأنظار، طوال يوم أمس، ما أكد فرضية سقوطه في البئر، الذي يوجد داخل الحمام، لاسيما بعد العثور على فردة حذائه بجانب البئر.

وبعد إخبار السلطات المعنية، التي حلت في عين المكان، وتطويقه، تم العثور على جثة الهالك، الذي تبقى أسباب سقوطه في قاع البئر مجهولة إلى حدود الآن.