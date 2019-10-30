صرخ “الله أكبر” خلال فيلم “جوكر”.. اعتقال شاب خلق الرعب داخل السينما

خلف أحد الحاضرين لعرض فيلم “جوكر” داخل قاعة سينمائية في العاصمة الفرنسية باريس، أول أمس الاثنين، حالة من الذعر بسبب صياحه بعبارة “الله أكبر”، وهو ما جعل الشرطة الفرنسية تعتقله.

ونشرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، أن الشرطة تدخلت بعد الواقعة، و أخلت قاعة العرض، واعتقلت الشاب، الذي أثار الخوف والفوضى في صفوف المتفرجين.

وتسبب فعل الشاب، الذي يبلغ من العمر 32 سنة، في حالة من الذعر في سينما “غراند ريكس”، إذ كان خلف تدافعا بين الحاضرين، خصوصا بعد ادعاء أحدهم أنه يحمل سلاحا.

وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن عناصر الأمن فتشت السينما بمساعدة كلاب مدربة بحثا عن أي أسلحة، أو متفجرات، إذ تبين من خلال ذلك أن الفاعل لم يكن مسلحا.

وينحدر الشاب من ضاحية بولون بيلانكور في باريس، حيث لا تزال التحقيقات معه مستمرة لمعرفة الدافع الحقيقي وراء ما قام به، خصوصا أن فيلم جوكر جعل السلطات الأمريكية تحذر من وقوع هجمات بسبب مشاهده العنيفة، والعداونية، التي يخلفها في نفسية المشاهد.