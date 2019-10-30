كان في حالة سكر.. فرار شاب كان في ضيافة الأمن بالرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، أول أمس الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في الفرار من مكان مخصص للإيداع تحت الحراسة النظرية، والتسبب في حادثة سير عمدية، وتعريض حياة مستعملي الطريق للخطر بواسطة سياقة استعراضية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الرباط كانت قد أوقفت المشتبه فيه، بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، على خلفية الاشتباه في تورطه في ارتكاب حادثة سير عمدية أثناء سياقته لسيارة مكتراة بطريقة استعراضية، مع جنحة الفرار وعدم الامتثال، وذلك قبل أن يتمكن لاحقا من الفرار من المكان المخصص للوضع تحت الحراسة النظرية.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة مكنت من توقيف المشتبه فيه مجددا ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك في وقت يتواصل فيه البحث الإداري الذي تجريه المصالح الأمنية المختصة للتحقق من مكامن التقصير في الحراسة، والتي مكنت المشتبه فيه من الفرار من مكان الإيداع.