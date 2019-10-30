لاعبو كرة السلة ينتفضون ويقررون تنظيم ندوة صحفية لفضح “الوضع الكارثي”

قرر عدد من أبرز لاعبي كرة السلة، الممارسين في مختلف الأندية المغربية، تنظيم ندوة صحفية، يوم غد الخميس، بقاعة البوعزاوي بمدينة سلا، وذلك تنديدا بالوضع الكارثي الذي باتت تعيش على إيقاعه “رياضة الأساتذة” في المغرب، بسب “صراع” الجامعة والوزارة.

ففي بلاغ صحفي، أصدره اللاعبون المنظمون لهذه الندوة الصحفية، توصل “اليوم24” بنسخة منها، أعلن محترفي الكرة البرتقالية في المغرب، خروجهم عن الصمت، من أجل فضح الوضع الكارثي الذي تعيش فيه هذه الرياضة، ووضع الرأي العام المغربي في إطارالواقع المر الذي تعيش فيه.

واستنكر اللاعبون، في البلاغ نفسه، عدم انطلاق البطولة المغربية، حتى شهر فبراير، ونهايتها بعد 3 أشهر فقط، ما يحكم على اللاعبين بأزيد من 8 أشهر من العطالة والتوقف عن المنافسة، وهو الأمر الذي يتسبب في تعرضهم للكثير من الإصابات التي تهدد مصيرهم.

الإصابات وتوقف الدوري، بالإضافة غلى المشامل التي لا تنتهي بين الجامعة ووزارة لشباب والرياضة، والتي انعكست سلبا على الأندية، لا تؤثر فقط على صحة ولياقة اللاعبين، بل على وضعهم الإجتماعي ايضا، إذ أن هذه الرياضة تعتبر هي مورد الرزق الأساسي للنسبة الكبيرة منهم.