الخياري يعود لـ”ستاند آب”.. ويفسر: تركت زوجتين صالحتين مكاني!

عاد الممثل الكوميدي، محمد الخياري، إلى الالتحاق بلجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب الكوميدية “ستاند آب”، بعد أن غاب عن مرحلة التنقيب عن المواهب، الأمر الذي يفند شائعات مغادرته للجنة نهائيا.

وفسر الخياري غيابه عن المرحلة الأولى من البرنامج عبر تدوينة فايسبوكية، نشرها، أمس الثلاثاء، قال فيها إنه كان خارج أرض الوطن، الأمر الذي حال دون مرافقته للجنة تحكيم البرنامج في مرحلة التنقيب عن المواهب في جولة بمدن مغربية مختلفة.

واعتبر الخياري، في التدوينة نفسها، من باب البسط، أن الممثلتين لطيفة أحرار، ونورة الصقلي، اللتين أشرفتا على التنقيب على المواهب، هما بمثابة زوجتين صالحتين، جعلاه يسافر، ويجول، وهو مرتاح البال على البرنامج.

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وكان الكوميدي جواج، الذي يعمل ضمن فريق برنامج “ستاند آب” قد عوض البخاري في مرحلة التنقيب عن المواهب.