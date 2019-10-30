منشور “عنصري” يجر موجة غضب واسعة على شركة “ستيام”

أثار إعلان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة على شركة النقل الطرقي “ستيام”، بسبب ما تضمنه من مضمون “عنصري” ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء.

وينص الإعلان المذكور على أن “ستيام” قررت “أنه أصبح ممنوعا بيع التذاكر للأفارقة، الذين لا يتوفرون على بطاقة إقامة في المغرب، والمتوجهون إلى مدن طنجة، والناظور، والحسيمة، والعيون”.

وأضاف الإعلان نفسه، أنه أصبح على المكلف بالزبائن، الخاص في شركة النقل، التأكد من بطاقة الإقامة الخاصة بهؤلاء المسافرين، إذ أصبح ممنوعا نقلهم على متن الحافلات.

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واستنكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الخطوة “العنصرية”، التي أقدمت عليها الشركة، والتي تخالف كل الأعراف، ومبادئ حقوق الإنسان، كما تتعارض مع سياسة المغرب تجاه ملف الهجرة، مطالبين مسؤولي “ستيام” بسحب القرار، وتقديم توضيحات بشأنه مع اعتذار علني.

وحاول موقع “اليوم 24” الحصول على رد من مسؤولي الشركة، لكن من دون جدوى.