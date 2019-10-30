لاغتيست يزور أصوله الأمازيغية – صورة

حل الفنان المغربي الفرنسي، يوسف أكديم، المعروف فنيا بلقب “لاغتيست”، أخيرا، في المغرب، وزار قريته الأصل.

ونشر “لاغتيست” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صورته في البادية، وعلق عليها: “مباشرة من القرية.. عائلتي”.

ومعروف أن “لاغتيست” من أصول أمازيغية، إذ ينحدر من ضواحي مدينة إمنتانوت، التي يفتخر بها دائما في تصريحاته الصحفية.

وسبق أن قدم “لاغتيست” على منصة مهرجان موازين إيقاعات العالم، في نسخته الماضية، أغنية بالأمازيغية، افتخارا بأصوله.