الطاقم الاقتصادي للمشتركة ولجنة الرؤساء يناقشان خطة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت اللجنة الاقتصادية للقائمة المشتركة برئاسة النائب د. إمطانس شحادة، ومشاركة عضو اللجنة النائب د. منصور عباس، اجتماعًا مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بمشاركة كل من رئيس اللجنة ورئيس مجلس عارة- عرعرة المحلي، مضر يونس، ورئيس مجلس فسوطة المحلي، إدغار دكور، ورئيس مجلس المزرعة المحلي، فؤاد عوض، كما شارك في الاجتماع كل من مستشاري اللجنة للشؤون الاقتصادية، أيمن سيف وعلاء غنطوس.

وبحث المجتمعون تحضير خطة اقتصادية شاملة لتطوير الاقتصاد العربي تطال نواحٍ عديدة من حياة المواطنين العرب اليومية، وعلى رأسها رفع دخل الفرد، تقليص الفوارق الاقتصادية، زيادة أماكن العمل والحد من البطالة، تخصيص مناطق صناعية للبلدات العربية، والعمل على تطوير السياحة والبنى التحتية وغيرها من القضايا الأساسية.

وخلص الاجتماع إلى تكثيف العمل المشترك بين القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية والجمعيات العربية الفاعلة وتداخل المختصين بهدف تغيير الواقع الاقتصادي؛ مع التأكيد على أن تطوير الاقتصاد في حالة المجتمع العربي هو حق جماعي يساهم في تغيير واقعنا الاجتماعي والمعيشي ويساهم في مواجهة العنف والجريمة.