المغربي زياش يرغب في الانتقال لريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش، بات أقرب من أي وقت مضى من الانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني.
وكان اسم زياش قد ارتبط بالفريق الملكي، لكن دون أي تحرك رسمي ملموس.
وبحسب ما نقله موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن رغبة زياش حاليًا هي الانتقال إلى ريال مدريد، لتحقيق قفزة كبيرة في مسيرته الاحترافية.
وفي المقابل، كان الريال يتجه لعدم إجراء أي صفقة، خلال الميركاتو الشتوي القادم، لكن في حال انتقال الدولي الويلزي غاريث بيل إلى الصين، كما ذكرت تقارير صحفية مؤخرًا، فإن الميرينغي سيحتاج لتدعيم مركز الجناح.
وأوضح الموقع الإسباني، أن مسؤولي ريال مدريد يعرفون جيدًا قدرات زياش، ومعجبون بموهبته.
وكان زياش قد جدد عقده مع أياكس أمستردام، في آب/أغسطس الماضي، حتى عام 2022.
وقالت تقارير صحفية حينها، إن النادي الهولندي أزال الشرط الجزائي من عقد الدولي المغربي، والذي كانت قيمته 30 مليون يورو.
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