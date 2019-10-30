لبنان: عون يطلب من الحريري تصريف أعمال الحكومة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، من رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، الاستمرار في تصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
جاء ذلك غداة تقديم رئيس الحكومة، الحريري، استقالته إلى قصر الرئاسة في بعبدا، وذلك بعد أسبوعين من الاحتجاجات اللبنانية التي تطالب برحيل الطبقة السياسية.
وبموجب أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور اللبناني التي تنصّ على أن الحكومة تُعتبر مستقيلة في حال استقال رئيسها، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان أن رئيس الجمهورية "طلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة".
وأضاف البيان أن الرئيس أعرب عن شكره لرئيس الحكومة والوزراء كافة.
يشار إلى أنه، وبعد 13 يوما من حراك شعبي غير مسبوق منذ سنوات تسبب بشلل في البلاد، أعلن الحريري استقالة حكومته، يوم أمس، وذلك بداعي التجاوب مع "إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير".
وكان الحريري قد قدّم، مطلع الأسبوع الماضي، ورقة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب الشارع، لكنّ المتظاهرين اعتبروا أنها جاءت متأخرة، ولا تلبي طموحاتهم، وواصلوا الاحتجاجات.
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