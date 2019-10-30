مدرب أبناء مجد الكروم: مكاننا في القمة وأنظارنا نحو الصدارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب فريق الدرجة الثانية، اتحاد أبناء مجد الكروم، عن رضاه من مستوى فريقه بعد النتائج الإيجابية التي حققها منذ بداية الموسم الجاري.

ويحتل الفريق المجدلاوي المركز الثاني بترتيب لائحة الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "أ" برصيد 20 نقطة وهو يبتعد بفارق نقطة واحدة عن الصدارة.

وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء مجد الكروم، حاتم كريّم، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "لدينا فريق ممتاز يعتمد بالأساس على اللاعبين المحليين وصغار السن، وقد كانت لنا انطلاقة قوية في الدوري خصوصًا وأننا فزنا على الفرق التي تنافسنا في القمة، ونحن نسعى للعب من مباراة لأخرى والفوز في كل منها".

وأعرب عن "رضاه من مستوى الفريق بحيث أننا نقدم عروضا كروية رائعة على أرضية الملعب، ومن ناحيتنا لا نفكر بالصعود في هذه المرحلة، لكن في الوقت ذاته نحن نستحق التواجد في القمة وأنظارنا تتجه نحو اعتلاء قمة لائحة الدوري وهذه رغبة رافقتني منذ أن كنت لاعبا حتى لو كنت في المركز الأخير من منطلق أنني أحب التحديات".

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وأضاف أننا "نستعد حاليا للمباراة المقبلة أمام شباب طمرة، ونحن نهدف لمواصلة تحقيق الانتصارات والحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية سيما وأننا لم نتلق أي خسارة منذ بداية الموسم، وهذا مؤشر يدل على استحقاقنا للتواجد في قمة لائحة الدوري".

وأشار إلى أنه "في حال استمر الفريق بتحقيق النتائج الإيجابية لا شك بأننا سنقوم بتعزيزه بلاعبين جدد، ولن نفوت فرصة الصعود في حال سنحت أمامنا وذلك منوط حسب مجريات الموسم".

وختم كريّم بالقول إن "فريقنا سيكون ندا قويا لباقي الفرق المنافسة في الدوري ولن نسمح لأنفسنا بأن نكون لقمة سهلة لأي فريق، وأنا أطمح لإعادة أمجاد كرة القدم إلى مجد الكروم خلال السنوات القادمة، وكلي أمل بأن نكون عند حسن ظن الجميع في النهاية".